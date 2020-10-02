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02 октября 2020, 12:35 3

В горсовете Харькова объяснили отсутствие видеообращений от Кернеса

02 октября 2020, 12:35 3
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Чиновники уверяют, что его жизнедеятельности и работоспособности угрозы нет
Чиновники уверяют, что его жизнедеятельности и работоспособности угрозы нет
Фото: Facebook
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Мэр Харькова Геннадий Кернес не записывает видеообращений, поскольку в отделении берлинской клиники "Шарите", где он находится, запрещено использование гаджетов.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает RegioNews.

Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим объясняется отсутствие каких либо видеообращений Геннадия Кернеса к горожанам", - говорится в заявлении.

В городском совете добавили, что жизнедеятельности и работоспособности Кернеса ничего не угрожает, и его состояние "абсолютно нормальное".

Волна слухов о его якобы смерти, которая накрыла вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра", - рассказали в городском совете Харькова.

Напомним, ранее у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".

23 сентября Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова, также озвучена первая пятерка списка кандидатов в горсовет.

Харьков Геннадий Кернес горсовет лечение Местные выборы
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