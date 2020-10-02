Суд продовжив арешт для 15 підозрюваних у нападі на автобус "ОПЖЗ" під Харковом

Харківський суд розглядав зміну запобіжного заходу обвинуваченим

Харківський суд розглядав зміну запобіжного заходу обвинуваченим

Фото: Telegram

Харківський апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу для 15 підозрюваних у нападі на автобус членів організації Іллі Ківи "Патріоти - За життя".

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на прессекретаря суду Євгенію Бондаренко, передає RegioNews.

За її словами, розгляд тривав з 10:00 і завершився близько о 20:50 1 жовтня.

Зокрема, декілька народних депутатів подавали заяви про передачу заарештованих їм на поруки, але ці прохання були відхилені.

Судове засідання супроводжувалося пікетом суду представниками "Національного корпусу".

Нагадаємо, 27 серпня під Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.