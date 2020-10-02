Місцеві вибори 2020: У ЦВК назвали найпроблемніше питання

Йдеться про голосування людей, які перебувають на самоізоляції

Йдеться про голосування людей, які перебувають на самоізоляції

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Найбільш проблемне питання місцевих виборів 2020 року — це голосування за місцем перебування людей, які перебувають на самоізоляції.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час круглого столу на тему: "Місцеві вибори-2020 і COVID-19", передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Найбільш проблемне питання — це голосування за місцем перебування людей, які знаходяться на самоізоляції. Це те, що потрібно врегулювати на законодавчому рівні, але думаю, навіть якщо це не буде врегульовано, я думаю, ми цим порядком... у нас передбачена ця процедура голосування за місцем перебування", - розповів Гевко.

Він наголосив, що буде врегульовано порядок голосування.

"В тому розумінні, що до кого ми спочатку йдемо проводити це голосування, до яких виборців, категорій, які передбачені, а, відповідно, ті, що знаходяться на самоізоляції – це, напевно, буде у другу чергу", - сказав він.

За його словами, важливо було б ухвалити законопроект №4117, який регламентував права і зобов'язання всіх учасників голосування в умовах пандемії.

"Все ж таки є сподівання, що він буде розглянутий та прийнятий і таким чином вдасться здійснити на належному рівні всі заходи, щоб люди безпечно могли проголосувати. Й ті виборці, які знаходяться на самоізоляції у тому числі", - сказав Гевко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пов'язав зростання кількості хворих COVID-19 з місцевими виборами.