Від "Слуги народу” в міськраду Миколаєва балотується прихильник "ЛДНР"

За відкриту підтримку проросійських бойовиків його внесли у базу "Миротворця”

За відкриту підтримку проросійських бойовиків його внесли у базу "Миротворця”

Фото: Facebook

У Миколаєві до міської ради від партії "Слуга народу" балотується Єгор Клецов, який в 2014 році називав російське вторгнення на Донбас "братовбивчої війною", виправдовуючи при цьому дії Кремля.

Про це у Facebook повідомив волонтер Ілля Зелінський, передає RegioNews.

У 14-му активно топив за "народ Донбасу”, возив туди гуманітарку і закликав "залишатися вдома” під час боїв за Савур-Могилу, Ізварино та Іловайськ. Тепер він балотується до міськради за списками від "Слуги народу”, - написав волонтер.

За його словами, у 2014 році кандидат від "Слуги народу” Клецов робив заклики "залишатися вдома”, оскільки "на Донбасі воюють такі ж пацани, тільки вони захищають свої домівки”.

Також в інтернеті були опубліковані кадри з Клецовим в етері телеканалу бойовиків на Донбасі "Новоросія ТВ". Крім того Клецов знаходиться в базі сайту "Миротворець".

Посібник терористів і російських окупантів. Антиукраїнський пропагандист. Провокатор. Участь в інформаційних спецопераціях російського агресора, а також пособництві країні-агресору, що проявляється у діях спрямованих на дискредитацію державних інститутів України", - йдеться в описі його профілю.

В січні 2015 року Клецов приступив до проведення мітингів, спрямованих на зрив мобілізації до Збройних Сил України.

Займається збором коштів на закупівлю і доставку медикаментів для військових госпіталів ДНР, особисто бере участь у їхній доставці... Має друзів серед бойовиків НВФ ДНР, спільно з Тетяною Монтян і Володимиром Рубаном брав участь в телемостах з керівництвом міністерств ДНР, де пропагував ідеї "миру за будь яку ціну", — пишуть активісти.

Повідомляється, що активісти і раніше звертали увагу керівництва партії "Слуга народу” на факти з біографії Клецова.

Зокрема, глава фракції у Верховній Раді Давид Арахамія в коментарях у Facebook написав, що бачив профіль кандидата і заявив, що "ворог не пройде”. Однак кандидатуру Клецова все ж висунули до міської ради Миколаєва.

Нагадаємо, "ОПЗЖ" звинуватила "Слугу народу" у блокуванні реєстрації її кандидатів на Миколаївщині, "ОПЖЗ" буде оскаржувати рішення про відмову в реєстрації у судах.