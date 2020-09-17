Кернеса в Німеччині готують до складної операції — ЗМІ

У нього загострилися супутні захворювання

У нього загострилися супутні захворювання

Фото: УНІАН

Мера Харкова Геннадія Кернеса, який захворів на COVID-19, доставили в одну із лікарень Німеччини для проведення складної операції.

Про це повідомляє місцеве видання 057.ua з посиланням на джерела з оточення Кернеса, передає RegioNews.

За словами співрозмовника, у Кернеса на тлі коронавірусу загострилися інші хронічні захворювання. Він перебуває в свідомості, його евакуювали на борт літака з кисневою подушкою.

Проблема не в коронавірусі, а в хронічних захворюваннях, які загострилися. Кернес ще на вихідних йшов на поправку. А в понеділок ситуація погіршилася. Коми, набряку мозку — не було. Апарат ШВЛ не підключали", — розповіло джерело.

Повідомляється, що Кернеса готують до дуже складної операції, яку можуть зробити лише німецькі лікарі.

Видання Strana.ua із посиланням на друга Кернеса Павла Фукса повідомляє, що мера Харкова доставили в клініку "Шаріте", де лікується російський опозиціонер Олексій Навальний.

Фукс також опублікував відео з літака, на якому Кернес прилетів у Берлін.

Нагадаємо, ввечері 16 вересня стало выдомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінювали як важкий.

Раніше у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.