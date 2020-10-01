Кількість жертв пожеж на Луганщині зросла до 11

За фактом виникнення пожеж відкрили сім кримінальних проваджень

За фактом виникнення пожеж відкрили сім кримінальних проваджень

Фото: gp.gov.ua

Станом на 19.00 1 жовтня в результаті масштабних пожеж на території Луганської області загинули 11 людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Також відомо, що з опіками і отруєнням чадним газом було госпіталізовано 17 постраждалих, вони спрямовані для надання першочергової допомоги.

Загальна кількість постраждалих, загиблих та розмір збитків, завданих пожежами, встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією Нацполіції, за фактом пожеж відкрили сім кримінальних проваджень за статтею "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки”.

Як повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, в результаті масштабних пожеж у Луганській області евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

За його словами, сильний вітер пішов у бік населеного пункту. Він також повідомив, що в населений пункт направили поліцію, швидкі і автобуси для евакуації.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

Відомо, що станом на вечір 1 довтня у Луганській області рятувальники гасять понад 30 пожеж.