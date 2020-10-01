Число жертв пожаров в Луганской области возросло до 11

По факту возникновения пожаров открыли семь уголовных производств

По факту возникновения пожаров открыли семь уголовных производств

Фото: gp.gov.ua

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров на территории Луганской области погибли 11 человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Также известно, что с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы 17 пострадавших, они направлены для оказания первоочередной помощи.

Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Нацполиции, по факту пожаров открыли семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Как сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, в результате масштабных пожаров в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района.

По его словам, сильный ветер ушел в сторону населенного пункта. Он также сообщил, что в населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

Известно, что по состоянию на вечер 1 октября в Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров.