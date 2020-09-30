Бюджет-2021: Рада збереться для голосування попри карантин

Стало відомо, коли депутати зберуться на чергове засідання

Стало відомо, коли депутати зберуться на чергове засідання

Фото: flickr

Не зважаючи на те, що Верховна Рада скасувала пленарні засідання через COVID-19 , депутати все ж зберуться для голосування за проект державного бюджету України на 2021 рік.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, голосування відбудеться 20 жовтня.

На цей день планується позачергове засідання із розглядом проекту держбюджету", – повідомив нардеп.

Він також підтвердив, що парламент припиняє роботу з 1жовтня.

Скасовуються сесійні дні, починаючи відзавтра", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів, за останні дні у парламенті захворіло до 10 осіб.