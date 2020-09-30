Бюджет-2021: Рада збереться для голосування попри карантин
Стало відомо, коли депутати зберуться на чергове засідання
Стало відомо, коли депутати зберуться на чергове засідання
Не зважаючи на те, що Верховна Рада скасувала пленарні засідання через COVID-19 , депутати все ж зберуться для голосування за проект державного бюджету України на 2021 рік.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
За його словами, голосування відбудеться 20 жовтня.
На цей день планується позачергове засідання із розглядом проекту держбюджету", – повідомив нардеп.
Він також підтвердив, що парламент припиняє роботу з 1жовтня.
Скасовуються сесійні дні, починаючи відзавтра", – написав Гончаренко.
Нагадаємо, Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів, за останні дні у парламенті захворіло до 10 осіб.
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