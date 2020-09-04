ДБР викликає на допит нардепа Гео Лероса

Проти нього відкрили дві кримінальні справи

Проти нього відкрили дві кримінальні справи

Фото: Facebook

Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Гео Лероса, який кілька днів тому звинуватив президента Зеленського у зловживанні владою.

Про це у Facеbook повідомляє юридична компанія "Міллер", передає RegioNews.

Відомо, що народного депутата викликають на допит в якості свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків.

Викликають на допит до Державного бюро розслідувань в якості свідка, щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що кримінальне провадження було відкрите 25 серпня на підставі ухвали Печерського районного суду Києва і за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО”.

Відомо, що допит призначено на 10 годину ранку 8 вересня. Сам Лерос у Facebook також прокоментував виклик ДБР. Він пов’язує його із своїм недавнім виступом у парламенті.

1 вересня я виступив із заявою в Верховній Раді, як вже 3 вересня приходить повістка на допит з ДБР", - написав Лерос.

Нагадаємо, вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу.