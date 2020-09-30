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"Слуга народу" Микола Галушко подав заяву про вихід з партії
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30 вересня 2020, 14:53 5

"Слуга народу" Микола Галушко подав заяву про вихід з партії

30 вересня 2020, 14:53 5
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Він також заявив, що має докази купівлі місць у списках "слуг", але "тільки в усному вигляді"
Він також заявив, що має докази купівлі місць у списках "слуг", але "тільки в усному вигляді"
Фото: Українська правда
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на русском языке

Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Галушко, який звинуватив пропрезидентську політсилу, у продажу місць перед місцевими виборами, подав заяву про вихід з партії її голові Олександру Корнієнку.

Про це він заявив каналу Pavlovsky News, передає RegioNews.

Я написав заяву про вихід з партії", — сказав Галушко, додавши, що зробив це в понеділок. Він також уточнив, що заява знаходиться в кабінеті Корнієнка.

Також депутат прокоментував свою зустріч з мером Броварів Ігорем Сапожко.

Я народний депутат і зустрічаюся з президентом, міністрами, головами ОТГ, з виборцями, також і з мерами міст. Це мій прямий обов'язок. Ця зустріч була вдень на площі. Там була політична група від "Слуги народу", - розповів Микола Галушко.

Що стосується доказів купівлі місць у списках "слуг" на виборах в 97-му окрузі на Київщині, Галушко заявив, що вони у нього є тільки в усному вигляді.

Нардеп "Слуги народа" Николай Галушко заявил нашему телеграм-каналу, что уже подал заявление на выход из партии на имя...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 27 вересня нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко повідомив про вихід з партії . Причиною він назвав продаж місць у виборчих списках партії по 97-му округу на Київщині.

У той же день у "Слуги народу" відреагували на заяву нардепа Галушко про вихід з партії. Служба безпеки партії почала перевірку заяв Галушка.

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