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30 вересня 2020, 14:06 2

Парламент засудив незаконні довибори в окупованому Росією Криму

30 вересня 2020, 14:06 2
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Вони відбулися 13 вересня
Вони відбулися 13 вересня
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Верховна Рада України засудила чергові незаконні довибори в окупованому Росією Криму, які пройшли 13 вересня.

Нардепи схвалили відповідний проєкт постанови №4109, інформує RegioNews.

"ВРУ заявляє протест у зв'язку з черговим незаконним проведенням 13 вересня російською окупаційною адміністрацією "виборів губернатора Севастополя" і "довиборів депутатів" в так звану "Державну Раду Республіки Крим" і "Сімферопольську місцеву раду", — зазначено в документі.

Парламент заявляє, що результати цього незаконного голосування, як і результати всіх попередніх так званих виборів в окупованому Криму, є нікчемними з юридичної точки зору, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили, що Україна має право перекривати воду до Криму.

вибори Крим окупація нардепи Верховна Рада парламент
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