Нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенко
О наличии пленок с разговорами экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Гео Лерос заявил, выступая с трибуны Верховной Рады, включив в зале один из фрагментов данных "записей".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Pavlovsky News.
На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Дениса Комарницкого "смотрящего" по Киеву и господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, о том как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждают как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата", - сообщил во время выступления Гео Лерос.
Нардеп попросил Нацполицию Украины считать его выступление официальным заявлением "о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака".
Также Гео Лерос заявил, что уже завтра, 1 октября, начнет публиковать записи, которые ему передали в СБУ.
Нардеп Гео Лерос заявил с трибуны Рады, что у него есть 6-часовые записи разговоров экс-депутата Киевсовета Дениса...Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.
Напомним, ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.
В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.
Также сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса.