Нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенко

На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский

На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский

Фото: Главком

О наличии пленок с разговорами экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Гео Лерос заявил, выступая с трибуны Верховной Рады, включив в зале один из фрагментов данных "записей".

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