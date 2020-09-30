14:53  30 сентября
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
15:13  30 сентября
Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
12:48  30 сентября
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 15:33 4

Нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенко

30 сентября 2020, 15:33 4
Читайте також українською мовою
На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский
На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский
Фото: Главком
Читайте також
українською мовою

О наличии пленок с разговорами экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Гео Лерос заявил, выступая с трибуны Верховной Рады, включив в зале один из фрагментов данных "записей".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Pavlovsky News.

На днях честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записей разговора господина Дениса Комарницкого "смотрящего" по Киеву и господина Николая Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, о том как кум Ермака помогает ему, а также они обсуждают как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата", - сообщил во время выступления Гео Лерос.

Нардеп попросил Нацполицию Украины считать его выступление официальным заявлением "о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака".

Также Гео Лерос заявил, что уже завтра, 1 октября, начнет публиковать записи, которые ему передали в СБУ.

Нардеп Гео Лерос заявил с трибуны Рады, что у него есть 6-часовые записи разговоров экс-депутата Киевсовета Дениса...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса.

Владимир Зеленский Андрей Ермак нардепы Верховная Рада президент скандал Гео Лерос Николай Тищенко Денис Комарницкий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Бюджет-2021: Рада соберется для голосования несмотря на карантин
30 сентября 2020, 15:30
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
30 сентября 2020, 14:53
Парламент осудил незаконные довыборы в оккупированном Россией Крыму
30 сентября 2020, 14:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Непристойная "Пропозиция". Каких проходимцев собрал Сухомлин и к чему здесь Зубко
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »