На Полтавщині ворожий дрон влучив у навчальний заклад: спалахнула пожежа
У вівторок, 20 жовтня, близько 23:00 російські військові атакували Кременчук на Полтавщині
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Росіяни поцілили безпілотником в будівлю навчального закладу. Через удар спалахнула пожежа.
Попередньо, внаслідок атаки травмована одна людина.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про наслідки ще уточнюється.
Нагадаємо, на Вінниччині 20 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі осередки займання.
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Переговори в Осло щодо України: ключові висновки та оцінки
21 жовтня 2026, 00:23Співачка Анна Трінчер неочікуванно втратила голос
20 жовтня 2026, 23:35Дизель б'є нові рекорди: що відбувається з цінниками на АЗС
20 жовтня 2026, 23:20"Дай подзвонити": у Харкові чоловік вкрав телефон у перехожого та викрав усі гроші з його рахунку
20 жовтня 2026, 22:55Побив і забрав два телефони: у Дніпрі затримали 23-річного підозрюваного в розбої
20 жовтня 2026, 22:44На Харківщині псевдо-прокурорка виманювала в пенсіонерів гроші
20 жовтня 2026, 22:40На Хмельниччині лікарі продавали інвалідність
20 жовтня 2026, 22:30Російська атака спричинила пожежу на Вінниччині, постраждалих немає
20 жовтня 2026, 22:04Юлія Мендель - повноцінний інструмент, як загнати нас в стійло капітуляції
20 жовтня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям