Співачка Анна Трінчер неочікуванно втратила голос

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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Це сталось, коли співачка мала виступ у Львові. За її словами, їй заливали в голосові зв’язки адреналін, що дало їй змогу виступити. Однак коли дія препарату вичерпалась, вона не змогла доспівати останні пісні. Проте весь зал допомоміг співачці.

"Все вийшло, але я дуже хвилювалась, бо для артиста — це велика проблема, коли у тебе вокальні пісні, концерт, а ти просто не можеш це робити через те, що в тебе немає сил у голосі", - каже Анна Трінчер.

Вона зазначила, що адреналін не відновлює, а лише приховує симптоми та дозволяє певний час співати. Проте вона робила все обережно та виключно під наглядом лікарів.

"У моменті ти відчуваєш, що голос повернувся і тут найстрашніше — ти починаєш співати на повну силу на хворі звʼязки, і це може привезти до поганого результату. Тому дуже обережно і під наглядом лікаря", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва скасовувала виступи через крововилив у голосову зв'язку. Лкарі на 10 днів прописали артистці режим тиші. Лише після цього вона почала повертатись до репетицій.