На Харьковщину прибыла правительственная комиссия по расследованию аварии самолета Ан-26
В Харьковской области начала работу Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета Ан-26.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
Она была создана по поручению президента Украины для выяснения обстоятельств падения самолета и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.
По словам Геращенко, на место авиакатастрофы в город Чугуев прибыли вицепремьер Олег Уруский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 26 сентября, на месте авиакатастрофы в Харьковской области от ГСЧС привлечено 62 человека и 10 единиц техники. Также работают психологи.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.
Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .
Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.
Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.