На Харьковщину прибыла правительственная комиссия по расследованию аварии самолета Ан-26

Она создана по поручению президента Украины

Она создана по поручению президента Украины

Фото: Facebook

В Харьковской области начала работу Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета Ан-26.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Она была создана по поручению президента Украины для выяснения обстоятельств падения самолета и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

По словам Геращенко, на место авиакатастрофы в город Чугуев прибыли вицепремьер Олег Уруский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 26 сентября, на месте авиакатастрофы в Харьковской области от ГСЧС привлечено 62 человека и 10 единиц техники. Также работают психологи.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.