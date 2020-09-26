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26 сентября 2020, 11:01 4

На Харьковщину прибыла правительственная комиссия по расследованию аварии самолета Ан-26

26 сентября 2020, 11:01 4
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Она создана по поручению президента Украины
Она создана по поручению президента Украины
Фото: Facebook
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В Харьковской области начала работу Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета Ан-26.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Она была создана по поручению президента Украины для выяснения обстоятельств падения самолета и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

По словам Геращенко, на место авиакатастрофы в город Чугуев прибыли вицепремьер Олег Уруский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 26 сентября, на месте авиакатастрофы в Харьковской области от ГСЧС привлечено 62 человека и 10 единиц техники. Также работают психологи.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Кабмин Арсен Аваков самолет Харьковская область комиссия катастрофа АН-26
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