Помічника нардепа Юрченка відправили під арешт на два місяці

Альтернативою є внесення понад 1,5 млн грн застави

Альтернативою є внесення понад 1,5 млн грн застави

Фото: скрін відео

Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом від "Слуги народу" Олександром Юрченком, взяли під домашній арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на Українську правду.

Як повідомляється, прокурор у суді просив арештувати Івана Фіщенка, посилаючись на те, що слідство ще не відшукало низку потрібних документів. Крім того, прокурор сказав, що у справі "відбувся витік інформації до підозрюваного".

Через це фігуранти нібито припинили спілкування з агентом Національного антикорупційного бюро, який працював під прикриттям. Прокурор вважав, що через зв’язки, завдяки яким відбувся витік, фігуранти можуть і далі впливати на розслідування.

Водночас, захист Фіщенка наголосив, що слідство не знайшло самих грошей, які нібито передавались в якості хабара. Крім того, адвокати підкреслили, що чоловік не втік від правоохоронців.

Тому захист просив не арештовувати Фіщенка. Сам помічник нардепа нічого не сказав по суті справи та підозри, а лише підтримав позицію свого захисту.

Помощник нардепа Юрченко Иван Фищенко сейчас ждёт конвоирования из зала суда Высший антикоррупционный суд дал два... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

15 вересня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченко недостатньо.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата Олександра Юрченка та його посередника про отримання хабара за законопроект про відходи.

Помічнику "слуги" Юрченко повідомили про підозру, в ВАКС було подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Сам підозрюваний у хабарі помічник нардепа Юрченка не визнає себе винним .