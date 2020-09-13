НАБУ затримало на хабарі помічника нардепа від "Слуги народу" Юрченка – Гео Лерос
За даними Лероса, йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди
За даними Лероса, йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди
НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект пов’язаний з побутовими відходами.
Про це Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію”,- стверджує Гео Лерос.
Офіційної інформації, яка підтверджує цей факт, наразі немає.
Шановні журналісти, запитайте будь ласка у Зеленського чому він покриває хабарника від Слуги Народу! Два дні тому НАБУ...Опубліковано Geo Leros Субота, 12 вересня 2020 р.
Нагадаємо, начальнику поліції Києва пропонували хабар за "кришування" автоугонів.
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