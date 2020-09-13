НАБУ затримало на хабарі помічника нардепа від "Слуги народу" Юрченка – Гео Лерос

За даними Лероса, йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди

За даними Лероса, йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди

Фото з відкритих джерел

НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект пов’язаний з побутовими відходами.

Про це Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews. НАБУ "вело" нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію”,- стверджує Гео Лерос. Офіційної інформації, яка підтверджує цей факт, наразі немає. Шановні журналісти, запитайте будь ласка у Зеленського чому він покриває хабарника від Слуги Народу! Два дні тому НАБУ... Опубліковано Geo Leros Субота, 12 вересня 2020 р. Нагадаємо, начальнику поліції Києва пропонували хабар за "кришування" автоугонів.

.