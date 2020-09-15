Помощника нардепа Юрченко отправили под домашний арест на два месяца

Альтернативой является внесение свыше 1,5 млн грн залога

Альтернативой является внесение свыше 1,5 млн грн залога

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Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под домашний арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

Как сообщается, прокурор в суде просил арестовать Ивана Фищенко, ссылаясь на то, что следствие еще не отыскало ряд нужных документов. Кроме того, прокурор сказал, что в деле "произошла утечка информации в подозреваемого".

За это фигуранты якобы прекратили общение с агентом Национального антикоррупционного бюро, который работал под прикрытием. Прокурор считал, что через связи, благодаря которым произошла утечка, фигуранты могут и дальше влиять на расследование.

В то же время, защита Фищенко отметил, что следствие не нашло самых денег, которые якобы передавались в качестве взятки. Кроме того, адвокаты подчеркнули, что муж не сбежал от правоохранителей.

Поэтому защита просила не арестовывать Фищенко. Сам помощник нардепа ничего не сказал по существу дела и подозрения, а лишь поддержал позицию своей защиты.

Помощник нардепа Юрченко Иван Фищенко сейчас ждет конвоирования из зала суда Высший антикоррупционный суд дал два... Опубликовано Pavlovsky News Вторник, 15 сентября 2020 г.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.

Помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении, ВАКС было подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый во взятке помощник нардепа Юрченко не признает себя виновным.