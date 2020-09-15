Помічнику "слуги" Юрченка повідомили про підозру

До ВАКС подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

До ВАКС подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Рixabay

Помічнику народного депутата Олександра Юрченка - Івану Фіщенку повідомлено про підозру в пособництві в отриманні нардепом хабаря у розмірі 13 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби САП, передає RegioNews.

"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру помічнику народного депутата України, який виступив посередником в отриманні 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувався переробки твердих побутових відходів та підбурюванні щодо надання 200 тисяч доларів неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів — членів Комітету для підтримки вказаних правок”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що у середині серпня поточного року правоохоронцями зафіксовано факти отримання вказаною особою частини неправомірної вигоди.

"Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України — пособництво в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище”, — наголошується в повідомленні.

Також до ВАКС було подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

15 вересня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата Олександра Юрченка та його посередника про отримання хабаря за законопроект про відходи.