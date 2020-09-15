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15 вересня 2020, 13:47 6

Справа "Слуги народу” Юрченка: НАБУ опубліковало записи розмов

15 вересня 2020, 13:47 6
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На записах зафіксована розмова про отримання хабара
На записах зафіксована розмова про отримання хабара
Фото: УП
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Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата Олександра Юрченка та його посередника про отримання хабара за законопроект про відходи.

Про це повідомляє Liga.net, передає RegioNews.

Зокрема, на записах нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до проєкту закону в обмін на "допомогу екології" і "плюшки".

Зазначається, що на відео й аудіозаписі присутні детектив-"представник промкомпаній", нардеп і посередник, через якого проводилися переговори.

Один з детективів бюро вийшов на посередника нардепа - автора законопроєкту, представившись співробітником промислової компанії, який був зацікавлений у створенні правових підстав для переробки твердих побутових відходів”, - пише видання.

Повідомляється, що посередник познайомив детектива НАБУ під прикриттям із нардепом Юрченком. Парламентарій заявив, що він ініціатор законопроекту про відходи, і всі питання щодо поправок "замикаються на ньому”.

"Представник промкомпаній" запропонував нардепові прийняти вигідні йому поправки до законопроєкту. У відповідь через посередника, була отримана відповідь: "10 плюс 3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...".

Нардеп: "І ну, безпосередньо маю вплив на думки і позиціонування депутатського корпусу з історії поводження з відходами, тобто у всіх аспектах. Тобто, люди розуміють, що я цим питанням займаюся і довіряють. Так? Ну я був автором 2207-2".

Детектив: "Це альтернативний законопроект, да?"

Нардеп: "Так, так. Ну робив все так, правильно, щоб у нас було законодавство, в тому, в першому читанні, в тій редакції, яка у нас є зараз. І я є головою підкомітету".

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

15 вересня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

хабар НАБУ Слуга народа корупція депутат прослушка Олександр Юрченко
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