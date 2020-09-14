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14 вересня 2020, 20:54 26

Нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу"

14 вересня 2020, 20:54 26
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Він написав відповідну заяву
Він написав відповідну заяву
Фото: УП
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На засіданні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що народний депутат Олександр Юрченко написав заяву про вихід з фракції.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура, пише RegioNews.

За словами Олександра Качури, голова фракції Давид Арахамія на засіданні заявив, що Олександр Юрченко, помічника якого затримали на хабарі, написав заяву про вихід з фракції до завершення розслідування.

Нагадаємо, вчора нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

хабар заява Слуга народа нардеп фракція Арахамія Давид Качура Олександр
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