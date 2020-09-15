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15 вересня 2020, 17:39 9

На Вінниччині "Слуги народу" презентували кандидатів на місцеві вибори

15 вересня 2020, 17:39 9
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Президента Зеленського на презентації кандидатів не було
Президента Зеленського на презентації кандидатів не було
Фото: Facebook
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Сьогодні, 15 вересня, на конференції Вінницької обласної організації партії "Слуга народу" відбулось висування кандидатів до обласної та міської рад.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка Ірина Борзова, передає RegioNews.

Ми сформували команди до 46 об’єднаних територіальних громад Вінниччини", – повідомила Борзова.

Кандидатом на посаду Вінницького міського голови від партії "Слуга Народу” було офіційно висунуто голову Вінницької ОДА Сергія Борзова.

Список до Вінницької обласної ради від партії "Слуга Народу” очолив полковник авіації і пілот найбільшого в світі вантажопідйомного літака Ан-225 "Мрія” Володимир Мазуренко.

До списку кандидатів до обласної ради увійшли перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Наталя Заболотна і кандидат медичних наук Володимир Костюк.

Під час презентації було названо також кандидатів в депутати Вінницької міської ради від "Слуги народу”.

До списку увійшли підприємець та учасник бойових дій Костянтин Корженко, архітектор Віталій Плясовиця, підприємець Михайло Ганчук, директор команди Ліги сміху "Вінницькі” Олександр Теренчук, громадська діячка та волонтерка Діана Подолянчук і підприємець Сергій Пліхта.

Нагадаємо, стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу", на з'їзді представили 23 кандидата.

Слуга народа партія Вінницька область Місцеві вибори З'їзд
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