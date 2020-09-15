Підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо - Венедіктова

Вона заявила, що проти чинних нардепів порушено декілька кримінальних справ

Вона заявила, що проти чинних нардепів порушено декілька кримінальних справ

Фото: УНІАН

У справі про підозру в корупції народного депутата від “Слуги народу” Олександра Юрченка поки що немає встановленого факту використання службового становища та одержання хабара.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час виступу в парламенті, передає RegioNews.

Вона запевнила, що нікого не буде покривати, і якщо є доведений склад злочину, конкретного депутата буде притягнуто до відповідальності.

В цій державі іде декілька справ по багатьом народним обранцям... Може скластися враження, що генеральний прокурор намагається когось захистити, відбилити – ні, я нікого не буду покривати. Якщо є склад злочину, то конкретного депутата буде притягнуто. Я можу назвати прізвище - це народний депутат Олександр Юрченко. Людина з особливим процесуальним статусом", - заявила Венедіктова.

Вона також додала, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабаря повідомити про вчинення злочину неможливо.

Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - сказала Венедіктова.

Також генпрокурорка зазначила, що 14 вересня отримала лист від керівництва НАБУ з підозрою для народного депутата, але без матеріалів кримінального провадження.

Ми готові вивчити матеріали кримінального провадження, якщо буде достатньо підстав повідомити про підозру – я це зроблю і повідомлю", – заявила вона.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.