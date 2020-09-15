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15 вересня 2020, 18:23 6

Підозрюваний у хабарі помічник нардепа Юрченка не визнає себе винним

15 вересня 2020, 18:23 6
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Іван Фіщенко каже, що гроші для внесення застави у нього немає
Іван Фіщенко каже, що гроші для внесення застави у нього немає
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Іван Фіщенко, помічник народного депутата Олександра Юрченко, якого підозрюють у хабарі, поспілкувався з журналістами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Політика країни, пише RegioNews.

В тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винним 100%", - заявив Фіщенко.

Також помічник нардепа повідомив, що у нього немає 5 мільйонів, щоб внести заставу і вийти з-під арешту.

Розповідати про інші подробиці справи Фіщенко відмовився, мотивуючи відмову слідчими діями.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

15 вересня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченко недостатньо.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата Олександра Юрченка та його посередника про отримання хабара за законопроект про відходи.

Помічнику "слуги" Юрченко повідомили про підозру, в ВАКС подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

суд хабар підозра допомога Слуга народа нардеп Олександр Юрченко
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