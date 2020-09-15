Підозрюваний у хабарі помічник нардепа Юрченка не визнає себе винним

Іван Фіщенко каже, що гроші для внесення застави у нього немає

Іван Фіщенко каже, що гроші для внесення застави у нього немає

Іван Фіщенко, помічник народного депутата Олександра Юрченко, якого підозрюють у хабарі, поспілкувався з журналістами.

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