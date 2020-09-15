На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
"Слуги народу" обійшли "Євросолідарність" і тепер посідають друге місце серед уподобань виборців
"Слуги народу" обійшли "Євросолідарність" і тепер посідають друге місце серед уподобань виборців
Згідно з новим соціологічним опитуванням, у першій трійці лідерів на виборах до міськради Києва у жовтні – "Удар", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".
Про це свідчать результати опитування групи соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.
Соціологи отримали наступні результати опитування серед людей, хто визначився і має намір взяти участь у виборах:
- За "УДАР" готові віддати голоси 23,6%;
- "Слугу народу" підтримують 13,6%;
- Партію "Європейська солідарність" – 13,1%;
- партію "Голос" – 8,2%;
- партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%;
- партію "Батьківщина" – 7,3%;
- партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%;
- партію Шарія – 3,7%;
- партію "Сила і честь" – 3,4%.
- Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.
Нагадаємо, якби вибори київського міського голови відбулися на початку вересня, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 43,6% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосувати.
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