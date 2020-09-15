На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ

"Слуги народу" обійшли "Євросолідарність" і тепер посідають друге місце серед уподобань виборців

"Слуги народу" обійшли "Євросолідарність" і тепер посідають друге місце серед уподобань виборців

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Згідно з новим соціологічним опитуванням, у першій трійці лідерів на виборах до міськради Києва у жовтні – "Удар", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".