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На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
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15 вересня 2020, 19:11 3

На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ

15 вересня 2020, 19:11 3
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"Слуги народу" обійшли "Євросолідарність" і тепер посідають друге місце серед уподобань виборців
"Слуги народу" обійшли "Євросолідарність" і тепер посідають друге місце серед уподобань виборців
Фото з відкритих джерел
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Згідно з новим соціологічним опитуванням, у першій трійці лідерів на виборах до міськради Києва у жовтні – "Удар", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Про це свідчать результати опитування групи соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

Соціологи отримали наступні результати опитування серед людей, хто визначився і має намір взяти участь у виборах:

  • За "УДАР" готові віддати голоси 23,6%;
  • "Слугу народу" підтримують 13,6%;
  • Партію "Європейська солідарність" – 13,1%;
  • партію "Голос" – 8,2%;
  • партію "Опозиційна платформа – За життя" – 7,4%;
  • партію "Батьківщина" – 7,3%;
  • партію "Перемога Пальчевського" – 3,9%;
  • партію Шарія – 3,7%;
  • партію "Сила і честь" – 3,4%.
  • Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Нагадаємо, якби вибори київського міського голови відбулися на початку вересня, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 43,6% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Київ горсовет вибори Кандидат партїї УДАР Слуга народа Європейська солідарність Голос Батьківщина ОПЗЖ Партія Шарія рейтинг соціологія
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