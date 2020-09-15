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15 вересня 2020, 17:07 3

Якщо Фокін не прийде до Ради, за його заяви відповідатиме Кравчук – Качура

15 вересня 2020, 17:07 3
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Заступник голови української делегації у ТКГ Вітольд Фокін надалі відмовляється прийти до Верховної Ради
Заступник голови української делегації у ТКГ Вітольд Фокін надалі відмовляється прийти до Верховної Ради
Фото з відкритих джерел
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Зустріч заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна з членами Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запланована на 25-26 вересня.

Про це журналістам сказав заступник голови комітету, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Зараз була визначена дата - 25-26 вересня. Проте я вважаю, що, можливо, не відбудеться зустріч і 25-26 числа. Тому що немає бажання з боку пана Фокіна. Тому, якщо в нас немає можливості таким чином повпливати, я буду звертатися до голови делегації в Тристоронній контактній групі пана Кравчука, щоб він за своїх підлеглих, за своїх заступників відповідав, якщо вони не можуть відповісти на запитання парламенту", - заявив Качура.

Нагадаємо, нещодавно Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади планував заслухати заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня.

Однак, 13 вересня Фокін відмовився зустрічатися з нардепами для пояснень своїх заяв по Донбасу, мотивуючи це зайнятістю на роботі.

Донбас нардепи Верховна Рада комітет Качура Олександр Леонід Кравчук Вітольд Фокін
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