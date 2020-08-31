Заяви Фокіна про особливий статус для усього Донбасу не є офіційною позицією України — Андрій Єрмак

В Офісі президента заперечують слова Фокіна, якого в ТКГ призначив сам Володимир Зеленський

В Офісі президента заперечують слова Фокіна, якого в ТКГ призначив сам Володимир Зеленський

Фото з відкритих джерел

В Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для усього Донбасу.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Очільник ОП заявив, що більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других Мінських домовленостей, а його слова є особистою позицією, а не делегації.

Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", — зазначив Андрій Єрмак.

Він переконаний, що амністія не може стосуватися тих, хто скоїв воєнні злочини, захоплював заручників, катував та вбивав полонених, торгував людьми, брав участь у фінансуванні тероризму та вчиняв деякі інші тяжкі злочини.

Єрмак також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування на окупованій території не передбачають особливого статусу для всього Донбасу — йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "Страна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обидвох сторін було скоєно багато злочинів, які повинні бути розслідуванні, а винні мають понести покарання.