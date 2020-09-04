Стало відомо, коли Рада заслухає Фокіна по Донбасу

Засідання хочуть провести 15 вересня

Засідання хочуть провести 15 вересня

Фото: з відкритих джерел

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади планує заслухати заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - повідомив депутат.

Нагадаємо, недавно Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.