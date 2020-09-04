09:42  04 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
10:02  04 вересня
У Луганській і Харківській областях продовжують гасити осередки тління
08:14  04 вересня
Ситуація на Донбасі: порушень режиму "тиші" не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2020, 14:19 4

Стало відомо, коли Рада заслухає Фокіна по Донбасу

04 вересня 2020, 14:19 4
Читайте также на русском языке
Засідання хочуть провести 15 вересня
Засідання хочуть провести 15 вересня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади планує заслухати заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - повідомив депутат.

Нагадаємо, недавно Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Донбас війна ТКГ депутат Вітольд Фокін
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »