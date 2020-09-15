Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – Качура

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин дальнейшем отказывается прийти в Верховную Раду

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин дальнейшем отказывается прийти в Верховную Раду

Фото из открытых источников

Встреча заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина с членами Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства запланирована на 25-26 сентября.

Об этом журналистам сказал заместитель председателя комитета, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сейчас была определена дата - 25-26 сентября. Однако я считаю, что, возможно, не состоится встреча и 25-26 числа. Потому что нет желания со стороны господина Фокина. Поэтому, если у нас нет возможности таким образом повлиять, я буду обращаться к главе делегации в Трехсторонней контактной группе господина Кравчука, чтобы он за своих подчиненных, за своих заместителей отвечал, если они не могут ответить на вопросы парламента", - заявил Качура.

Напомним, недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти планировал заслушать заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина на заседании 15 сентября.

Однако, 13 сентября Фокин отказался встречаться с нардепами для объяснения своих заявлений по Донбассу, мотивируя это занятостью на работе.