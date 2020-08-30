Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО

Він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію

Він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію

Перший заступник Леоніда Кравчука в українській делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно дати всій території Донбасу, а не тільки непідконтрольній Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Страні", передає RegioNews.

"Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція — потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, розв'язати питання особливого статусу окремих районів, а краще, всього Донбасу", — заявив Фокін.

Водночас, відповідаючи на питання, чи готовий він під час поїздки на непідконтрольну частину Донбасу проводити переговори з керівниками невизнаних "республік" - "ДНР" і "ЛНР" - Фокін відповів:

"Поки що ні, але якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради, за мною справа не стане".

Нагадаємо, що голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що місцеві вибори в Україні і на території ОРДЛО не зможуть пройти одночасно, однак мова про перенесення голосування не йде.