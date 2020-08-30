10:33  30 серпня
В Україні знову понад 2 тисячі хворих на коронавірус, ще 35 людей померли
11:34  30 серпня
Шмигаль прибув на Донбас: що у програмі візиту
10:02  30 серпня
Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2020, 12:41 5

Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО

30 серпня 2020, 12:41 5
Читайте также на русском языке
Він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію
Він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію
Читайте также
на русском языке

Перший заступник Леоніда Кравчука в українській делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно дати всій території Донбасу, а не тільки непідконтрольній Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Страні", передає RegioNews.

"Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція — потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, розв'язати питання особливого статусу окремих районів, а краще, всього Донбасу", — заявив Фокін.

Водночас, відповідаючи на питання, чи готовий він під час поїздки на непідконтрольну частину Донбасу проводити переговори з керівниками невизнаних "республік" - "ДНР" і "ЛНР" - Фокін відповів:

"Поки що ні, але якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради, за мною справа не стане".

Нагадаємо, що голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що місцеві вибори в Україні і на території ОРДЛО не зможуть пройти одночасно, однак мова про перенесення голосування не йде.

ОРДЛО Донбас Україна війна ТКГ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Місцеві вибори в Дніпрі і області: старі обличчя під новими прапорами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »