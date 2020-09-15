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15 вересня 2020, 15:38 7

Всі лідери "нормандської четвірки" дали згоду на проведення саміту - Зеленський

15 вересня 2020, 15:38 7
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Зустріч лідерів "нормандської четвірки" планується після другої зустрічі їхніх помічників
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" планується після другої зустрічі їхніх помічників
Фото: Кореспондент
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Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт лідерів країн «нормандської четвірки» - Німеччини, Франції, України і Росії.

Про це повідомив Володимир Зеленський на брифінгу в Австрії, де президент зараз перебуває з офіційним візитом, пише RegioNews.

За його словами, зустріч лідерів "нормандської четвірки" може пройти після другої зустрічі їх помічників, яка, в свою чергу, як сподівається Зеленський, має відбутися протягом найближчих 10 днів.

Наскільки мені відомо, всі четверо лідерів країн "нормандської четвірки" дали свою згоду на зустріч", - повідомив президент України.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими.

Донбас Росія Україна Володимир Зеленський Нормандський формат Німеччина Франція президент радник саміт
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