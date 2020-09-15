Всі лідери "нормандської четвірки" дали згоду на проведення саміту - Зеленський
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" планується після другої зустрічі їхніх помічників
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" планується після другої зустрічі їхніх помічників
Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт лідерів країн «нормандської четвірки» - Німеччини, Франції, України і Росії.
Про це повідомив Володимир Зеленський на брифінгу в Австрії, де президент зараз перебуває з офіційним візитом, пише RegioNews.
За його словами, зустріч лідерів "нормандської четвірки" може пройти після другої зустрічі їх помічників, яка, в свою чергу, як сподівається Зеленський, має відбутися протягом найближчих 10 днів.
Наскільки мені відомо, всі четверо лідерів країн "нормандської четвірки" дали свою згоду на зустріч", - повідомив президент України.
Нагадаємо, в Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими.
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