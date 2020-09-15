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15 вересня 2020, 16:13 3

Парламент створив ТСК щодо розслідування корупції в органах ДАБІ

15 вересня 2020, 16:13 3
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До складу комісії увійшли 14 народних депутатів
До складу комісії увійшли 14 народних депутатів
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Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Як передає RegioNews, це рішення підтримали 316 народних депутатів.

До складу комісії увійшли 14 народних депутатів: Олександр Аліксійчук, Володимир Ватрас, Олег Дунда, Сергій Мандзі, Максим Павлюк, Андрій Стріхарський, Олена Шуляк, Іван Юнаков (всі - з фракції "Слуги народу"), Наталія Приходько ("Опозиційна платформа – За життя"), Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), Микола Величкович ("Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра"), Віктор Бондар (депутатська група "За майбутнє").

Очолив ТСК Пузійчук, а його заступником став Юрчишин.

Нагадаємо, спікер ВР Дмитро Разумков назвав умову створення ТСК по справі "вагнерівців”.

нардепи Верховна Рада парламент комітет ТСК
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