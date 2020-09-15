Парламент створив ТСК щодо розслідування корупції в органах ДАБІ
Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Як передає RegioNews, це рішення підтримали 316 народних депутатів.
До складу комісії увійшли 14 народних депутатів: Олександр Аліксійчук, Володимир Ватрас, Олег Дунда, Сергій Мандзі, Максим Павлюк, Андрій Стріхарський, Олена Шуляк, Іван Юнаков (всі - з фракції "Слуги народу"), Наталія Приходько ("Опозиційна платформа – За життя"), Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), Микола Величкович ("Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра"), Віктор Бондар (депутатська група "За майбутнє").
Очолив ТСК Пузійчук, а його заступником став Юрчишин.
Нагадаємо, спікер ВР Дмитро Разумков назвав умову створення ТСК по справі "вагнерівців”.