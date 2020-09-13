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13 вересня 2020, 10:30 12

Фокін відмовився зустрічатися з нардепами для пояснень своїх заяв по Донбасу

13 вересня 2020, 10:30 12
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Озвучена причина відмови – зайнятість на роботі
Озвучена причина відмови – зайнятість на роботі
Фото: скрін відео
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Заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не прийде на зустріч з депутатами через зайнятість на роботі.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура, пише Regionews.

Заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відмовився прийти на зустріч з комітетом Верховної Ради з питань організації місцевої влади та самоврядування, щоб пояснити свої заяви щодо статусу Донбасу та амністії бойовиків.

Озвучена причина – зайнятість і необхідність працювати в тристоронній контактній групі. Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення не визначена", – написав народний депутат.


Качура підкреслив, що вимагатиме негайно провести цю зустріч.

Щоб підсилити позицію України, необхідно консолідоване бачення парламенту і делегатів у тристоронній контактній групі. Єдність у питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важливо", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади планував заслухати заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня.

Донбас ТКГ Верховна Рада комітет Качура Олександр Вітольд Фокін
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