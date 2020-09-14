Разумков назвав умову створення ТСК по справі "вагнерівців”

Своїх представників подали лише три фракції

Своїх представників подали лише три фракції

Фото: Facebook

Створити тимчасову слідчу комісію в парламенті з розслідування можливої державної зради можна буде тоді, коли всі фракції подадуть до неї своїх представників.

Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews.

За його словами, поки що кандидатури в ТСК подали три фракції - "Батьківщина", "Голос" та "Європейська Солідарність".

Решта поки не дали своїх пропозицій, тому це питання не реєструвалося і не виносилося на погоджувальну раду, і не буде найближчим часом розглянуте в залі”, - сказав спікер парламенту.

Він додав, що якщо нардепи все зроблять відповідно до законодавства і подадуть кандидатів, то Рада буде ухвалювати рішення.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.

Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів.

Раніше СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.