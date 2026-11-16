Фото: поліція Києва

У Києві поліцейські затримали 21-річного мешканця Київщини, який викрав із вітрини торговельно-розважального центру два смартфони загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Один із телефонів молодик планував подарувати своїй дівчині, а інший залишити собі

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався в одному з торговельно-розважальних центрів на Берестейському проспекті. За даними правоохоронців, молодик попросив продавця показати йому два мобільні телефони для огляду. Отримавши ґаджети, він раптово втік із магазину, не розрахувавшись за товар.

Поліцейські опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 21-річний житель Київської області.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили обидва викрадені смартфони.

Затриманий пояснив, що один телефон хотів подарувати дівчині, а другий залишити для власного користування.

За фактом пограбування в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.