Справа Шеремета: Кузьменко вимагає створення ТСК щодо проведеного розслідування

Юлія Кузьменко наголосила, що їй потрібні правда і справедливість

Юлія Кузьменко наголосила, що їй потрібні правда і справедливість

Фото: Facebook

Про це сама Юлія Кузьменко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена у вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо проведеного розслідування цієї справи та фактів фальсифікації експертиз. Вимагаю - бо мені боятися нічого. Мені потрібна правда. Я шукаю справедливість", - написала вона.

Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена в вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо... Опубліковано Julia Kiyan Kuzmenko Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.

18 серпня Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

27 серпня з Кузьменко зняли електронний браслет.