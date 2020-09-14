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14 вересня 2020, 17:14 5

Справа Шеремета: Кузьменко вимагає створення ТСК щодо проведеного розслідування

14 вересня 2020, 17:14 5
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Юлія Кузьменко наголосила, що їй потрібні правда і справедливість
Юлія Кузьменко наголосила, що їй потрібні правда і справедливість
Фото: Facebook
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Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікар і волонтер Юлія Кузьменко вимагає створення Верховною Радою тимчасової слідчої комісії щодо проведеного розслідування справи.

Про це сама Юлія Кузьменко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена у вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо проведеного розслідування цієї справи та фактів фальсифікації експертиз. Вимагаю - бо мені боятися нічого. Мені потрібна правда. Я шукаю справедливість", - написала вона.

Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена в вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо...

Опубліковано Julia Kiyan Kuzmenko Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.

18 серпня Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

27 серпня з Кузьменко зняли електронний браслет.

розслідування Павло Шеремет Юлія Кузьменко убивство кримінальна справа Верховна Рада комісія
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