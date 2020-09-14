Справа Шеремета: Кузьменко вимагає створення ТСК щодо проведеного розслідування
Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікар і волонтер Юлія Кузьменко вимагає створення Верховною Радою тимчасової слідчої комісії щодо проведеного розслідування справи.
Про це сама Юлія Кузьменко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена у вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо проведеного розслідування цієї справи та фактів фальсифікації експертиз. Вимагаю - бо мені боятися нічого. Мені потрібна правда. Я шукаю справедливість", - написала вона.
Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена в вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо...Опубліковано Julia Kiyan Kuzmenko Понеділок, 14 вересня 2020 р.
Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.
18 серпня Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.
27 серпня з Кузьменко зняли електронний браслет.