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16 листопада 2026, 19:58

На Кіровоградщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою

16 листопада 2026, 19:58
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Фото: поліція Кіровоградської області
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У Кропивницькому районі сталася смертельна ДТП за участю маршрутного автобуса та вантажівки Scania. Унаслідок зіткнення загинув водій автобуса, ще 14 пасажирів отримали травми та потрапили до лікарні

Про це повідомили у поліції Кіровоградської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 16 листопада близько 12:45 на перехресті автомобільної дороги М-30 "Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине" та вулиці Першої Виставкової.

За попередніми даними правоохоронців, водій маршрутного автобуса, який перевозив пасажирів за маршрутом "Кропивницький — Смоліне", рухався вулицею Першою Виставковою. На перехресті він не виконав вимогу дорожнього знака 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" та зіткнувся з вантажівкою Scania з напівпричепом-цистерною Kassbohrer, яка рухалася дорогою М-30.

Унаслідок удару водій маршрутки загинув на місці. Чотирнадцять пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної ДТП.

Нагадаємо,що за вихідні, 14–15 листопада, на Тернопільщині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали 24-річна жінка та 15-річна дівчина. Аварії трапилися у Тернополі та селі Великий Ходачків Тернопільського району.

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