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НАБУ і САП повідомили про підозру адвокатці. Вона підбурювала до хабаря прокурору САП

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, адвокатка раніше очолювала один із відділів САП. Вона хизувалась зв'язками з колишніми колегами. Згодом вона запевнила організатора конвертцентру, що за 90 тисяч доларів хабаря керівник підрозділу САП надаватиме інформацію про плани слідства, а згодом взагалі закриє кримінальне провадження щодо нього.

"Згідно з домовленістю, половину цієї суми необхідно було передати одразу, а решту – після закриття кримінального провадження. Отримавши 45 тис. дол. США, підозрювана привласнила їх", - кажуть в НАБУ.

Тепер жінка отримала підозру.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". Її учасники налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, скоєння злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей.

У новому епізоді розслідування НАБУ також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром".

З перехоплених розмов учасників організації, оприлюднених правоохоронцями, стало відомо, що, зокрема, через розслідування про U420 її учасники планували облити кислотою Дениса Бігуса.