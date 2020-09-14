14:48  14 вересня
Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
15:33  14 вересня
Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 16:34 3

У Хмельницькому затримали угруповання наркоторговців

14 вересня 2020, 16:34 3
Читайте также на русском языке
Щомісячні обороти банди становили понад 200 тисяч гривень
Щомісячні обороти банди становили понад 200 тисяч гривень
Читайте также
на русском языке

Діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом амфетаміну, блокували співробітники Служби безпеки України у Хмельницькому.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Організували наркобізнес восьмеро місцевих мешканців, у тому числі судимі за аналогічні злочини.

Психотропи зловмисники синтезували у підпільній нарколабораторії, розташування якої постійно змінювали. Для конспірації кожні 2 місяці ділки перевозили "виробництво" у нове місце, а вхід до лабораторії заміновували.

Сировину для виробництва амфетаміну вони закуповували у постачальників із усієї України. Клієнтів підшуковували переважно серед місцевих наркозалежних осіб. Товар покупцям доставляли кур`єри, або збували через систему закладок. Щодня зловмисники реалізовували до 30 доз наркотиків, а щомісячні обороти становили понад 200 тисяч гривень.

Затримали учасників угруповання одночасно у різних частинах Хмельницького під час збуту "товару".

У ході обшуків за місцями проживання ділків та у підпільній нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 5 кг амфетаміну, 100 л прекурсорів, канабіс, коштовності, гроші, мобільні із даними про наркотрафік. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів становить майже 3,5 млн грн.

Наразі організатору та двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Готується вручення підозр та обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Запорізькій області виявили плантацію конопель на 10 мільйонів.

СБУ наркотики кримінальна справа Хмельницький торговля банда
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення щодо провального затримання ПВК "Вагнера"
13 вересня 2020, 13:57
СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації
12 вересня 2020, 18:29
У Запорізькій області виявили плантацію конопель на 10 мільйонів
12 вересня 2020, 16:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »