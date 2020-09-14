У Хмельницькому затримали угруповання наркоторговців

Щомісячні обороти банди становили понад 200 тисяч гривень

Щомісячні обороти банди становили понад 200 тисяч гривень

Діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом амфетаміну, блокували співробітники Служби безпеки України у Хмельницькому.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Організували наркобізнес восьмеро місцевих мешканців, у тому числі судимі за аналогічні злочини.

Психотропи зловмисники синтезували у підпільній нарколабораторії, розташування якої постійно змінювали. Для конспірації кожні 2 місяці ділки перевозили "виробництво" у нове місце, а вхід до лабораторії заміновували.

Сировину для виробництва амфетаміну вони закуповували у постачальників із усієї України. Клієнтів підшуковували переважно серед місцевих наркозалежних осіб. Товар покупцям доставляли кур`єри, або збували через систему закладок. Щодня зловмисники реалізовували до 30 доз наркотиків, а щомісячні обороти становили понад 200 тисяч гривень.

Затримали учасників угруповання одночасно у різних частинах Хмельницького під час збуту "товару".

У ході обшуків за місцями проживання ділків та у підпільній нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 5 кг амфетаміну, 100 л прекурсорів, канабіс, коштовності, гроші, мобільні із даними про наркотрафік. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів становить майже 3,5 млн грн.

Наразі організатору та двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Готується вручення підозр та обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Запорізькій області виявили плантацію конопель на 10 мільйонів.