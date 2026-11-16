На Рівненщині чоловік за $8 тисяч обіцяв переправити двох військовозобов’язаних за кордон

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині 28-річному жителю села Познань повідомили про підозру в організації незаконного переправлення двох військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. За свої послуги він вимагав 8 тисяч доларів. Наразі підозрюваний перебуває під вартою

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік пообіцяв двом військовозобов’язаним допомогти виїхати за межі України. Напередодні він детально проінструктував їх, як діяти та які речі взяти із собою.

6 лютого чоловіки автомобілем Opel прибули до заздалегідь узгодженого місця та зв’язалися з фігурантом телефоном. Той наказав залишити 8 тисяч доларів на узбіччі дороги. Після отримання грошей він мав надіслати координати місця, звідки чоловіки могли б продовжити шлях для незаконного перетину кордону.

Чоловіки виконали вказівку, однак забрати гроші підозрюваний не встиг — його діяльність викрили правоохоронці.

Слідчі повідомили 28-річному жителю Рівненщини про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена щодо кількох людей із корисливих мотивів.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 332 тисячі гривень. Станом на момент публікації заставу він не сплатив.

У разі доведення вини чоловікові загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.