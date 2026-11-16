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Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Російський безпілотник атакував приватне домовлодіння у Глухові. Внаслідок удару загорівся житловий будинок, а також господарча будівля. Рятувальники гасили полум'я навіть під час загрози повторних ударів.

Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували рятувальну автівку в Харкові. Це сталось після того, як екстрені служби прибули за місцем попередньої атаки.