Завищили вартість ремонту на 13,7 млн грн: у Києві викрили посадовців медуніверситету

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру ще двом посадовцям Національного медичного університету імені Олександра Богомольця у справі про привласнення бюджетних коштів під час ремонту фасаду одного з корпусів закладу

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, порушення стосуються ремонту, який проводили у 2020 році. До актів приймання виконаних будівельних робіт вносили завищені обсяги та вартість робіт.

Один із посадовців університету, за версією слідства, діяв за попередньою змовою з іншими службовими особами. Він візував акти виконаних робіт, сприяючи їх підписанню та подальшій оплаті коштом університету. Йому інкримінують пособництво в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Інший посадовець відповідав за належне використання бюджетних коштів, однак не забезпечив своєчасного технічного нагляду за ремонтом. Договір на відповідні послуги уклали лише після того, як підписали та оплатили вісім актів виконаних робіт.

Не організувавши належної перевірки обсягів і вартості ремонту, посадовець підписав акти та платіжні доручення, після чого кошти перерахували підряднику. Його дії кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, загальна сума завищення вартості робіт і матеріалів перевищує 13,7 млн грн.

Нагадаємо, що колишній бухгалтерці НМУ імені Олександра Богомольця повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів на суму майже 1,1 млн гривень. За версією слідства, гроші безпідставно нарахували та виплатили працівникам університетської клініки у 2022 році.

Раніше двом керівникам Національного медичного університету імені О. О. Богомольця повідомили про підозру через порушення під час ремонту фасаду та покрівлі навчального корпусу. За даними слідства, загальна сума збитків становить майже 16 млн грн.

Раніше у Києві заступнику ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця повідомили про підозру в пособництві розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За процесуального керівництва прокурорів викрито злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця. Підозри отримає троє людей.