СБУ проведе антитерористичні навчання у Луганській області

Місцевих мешканців попередили про необхідність носити з собою документи

Місцевих мешканців попередили про необхідність носити з собою документи

Фото: СБУ

У Рубіжному Луганської області Служба безпеки України спільно із силами ООС проведуть навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам.

Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що планові навчання будуть відбуватися у період з 15 по 16 вересня в рамках операції Об’єднаних сил.

Тренування будуть проводитись в умовах, максимально наближених до реальних. Тому Служба безпеки України закликає жителів Рубіжного з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також громадян закликають носити при собі документи, що посвідчують особу. Це мое бути паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання тощо.

В штабі ООС додали, що проведення навчань санкціоноване командувачем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію в Рівному, він передавав ворожим спецслужбам інформацію про важливі військові об’єкти.