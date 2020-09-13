Справа "вагнерівців": петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів

У цьому випадку Верховна Рада зобов`язана розглянути петицію

У цьому випадку Верховна Рада зобов`язана розглянути петицію

Фото з відкритих джерел

Петиція від родичів українських військових, які загинули від рук російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера», котрих нещодавно затримали в Білорусі і повернули Росії, набрала необхідні для розгляду Верховною Радою 25 тисяч голосів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку петицїі на сайті Верховної Ради.

Автори петиції вимагають невідкладно створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради, щоб розслідувати інформацію про те, що інцидент з "вагнерівцями" був наслідком зриву української спецоперації з вивезення цих військових злочинців до України.

Ми не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. Нам потрібна правда, — пишуть автори петиції.

Вони також зазначили, що, за наявними даними, серед бойовиків могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків "Іл-76" у Луганську та"Су-25" і гелікоптера "Мі-8" під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Нагадаємо, сьогодні Ірина Венедіктова прокоментувала повідомлення щодо провального затримання ПВК "Вагнера".

Раніше СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.