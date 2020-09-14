Разумков назвал условие создания ВСК по делу "вагнеровцев"

Своих представителей подали только три фракции

Своих представителей подали только три фракции

Фото: Facebook

Создать временную следственную комиссию в парламенте по расследованию возможной государственной измены можно будет тогда, когда все фракции подадут в нее своих представителей.

Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, пока кандидатуры в ВСК подали три фракции - "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность".

Остальные пока не дали своих предложений, поэтому этот вопрос не регистрировался и не выносился на согласительный совет, и не будет в ближайшее время рассмотрен в зале", - сказал спикер парламента.

Он добавил, что если нардепы все сделают в соответствии с законодательством и подадут кандидатов, то Рада будет принимать решение.

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.

Петиция о создании Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" набрала 25 тысяч голосов.

Ранее СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.