На Тернопільщині за вихідні сталися дві ДТП: травмувалися жінка та 15-річна дівчина

Фото: поліція Тернопільської області

За вихідні, 14–15 листопада, на Тернопільщині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали 24-річна жінка та 15-річна дівчина. Аварії трапилися у Тернополі та селі Великий Ходачків Тернопільського району

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Перша ДТП сталася в ніч на суботу, 14 листопада, близько 01:00 на вулиці Львівській у Тернополі. За попередніми даними правоохоронців, 24-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Toyota Corolla, не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги в кювет, після чого автомобіль перекинувся.

Унаслідок аварії водійка отримала численні травми. Її госпіталізували.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 15 листопада, близько 14:25 у селі Великий Ходачків Тернопільського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ зіткнувся з Honda CR-V.

Унаслідок зіткнення травмувалася 15-річна пасажирка ВАЗ. Дівчині надали медичну допомогу, однак госпіталізація не знадобилася.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини обох аварій.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.