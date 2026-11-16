На Кіровоградщині постачальник поверне понад 753 тисячі за електроенергію

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На Кіровоградщині через незаконне підвищення вартості електроенергії для обласної дитячої лікарні з бюджету надмірно витратили понад 753 тисячі гривень. Прокуратура через суд домоглася повернення цих коштів до обласного бюджету

Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Йдеться про договір постачання електроенергії, укладений між комунальним некомерційним підприємством "Обласна дитяча клінічна лікарня Кіровоградської обласної ради" та підприємством-постачальником.

Після укладення договору сторони підписали додаткові угоди, якими підвищили ціну електроенергії. Однак, як встановили прокурори, під час зміни вартості не дотрималися передбаченого Законом України "Про публічні закупівлі" обмеження щодо 10-відсоткового підвищення ціни.

Унаслідок цього лікарня переплатила за електроенергію 753 930,43 гривні бюджетних коштів.

Для повернення грошей керівник Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до суду з позовом в інтересах держави, яку представляли Кіровоградська обласна рада та Департамент охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Господарський суд Кіровоградської області задовольнив позов прокуратури. Суд визнав додаткові угоди недійсними та постановив стягнути з постачальника 753 930,43 гривні на користь обласного бюджету.

Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.