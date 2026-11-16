Фото: Офіс Генерального прокурора

У Запоріжжі 68-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами. За даними слідства, він облаштовував схрони з вибухівкою для російських диверсійно-розвідувальних груп

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у січні 2024 року чоловік погодився співпрацювати з представниками держави-агресора. Через знайомого з тимчасово окупованого Токмака він отримав контакт російського куратора та надалі виконував його вказівки.

Зокрема, засуджений облаштовував у Запоріжжі схованки з вибуховими речовинами, які мали використовувати російські диверсійно-розвідувальні групи.

Комплектуючі для виготовлення вибухових пристроїв представники російських спецслужб доставляли за допомогою FPV-дронів. Безпілотники скидали вантаж уночі неподалік місця проживання чоловіка. Після цього він облаштовував схрони та передавав представнику ФСБ РФ координати схованок.

У квітні 2025 року правоохоронці затримали чоловіка під час облаштування чергового схрону. У його мобільному телефоні вилучили докази співпраці з російськими спецслужбами.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав і не розкаявся.

Суд визнав 68-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.