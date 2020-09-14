Інтерв’ю Богдана: стікери від RegioNews.ua скачали більше 4,5 тис. користувачів

Стікери відображають найцікавіші цитати із його інтерв’ю

Стікери відображають найцікавіші цитати із його інтерв’ю

Упродовж кількох днів Telegram-стікери за мотивами резонансного інтерв’ю ексголови Офісу президента Андрія Богдана, які розробила команда RegioNews.ua, скачали більше 4,5 тисяч користувачів.

Про це передає RegioNews.

Зокрема, найпопулярнішими серед користувачів стали:

Додати набір стікерів у свій Telegram можна за посиланням.

Читайте також: Інтерв’ю Богдана: стікери з найяскравішими цитатами від RegioNews.ua

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю, він також опублікував фото повістки в ДБР. Пізніше у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана і заявили, що "будуть розбиратися компетентні органи”.