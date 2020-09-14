09:44  14 вересня
В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу
10:49  14 вересня
У Кривому Розі 195 гірників вже 12 діб протестують під землею
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 12:53 6

Інтерв’ю Богдана: стікери від RegioNews.ua скачали більше 4,5 тис. користувачів

14 вересня 2020, 12:53 6
Читайте также на русском языке
Стікери відображають найцікавіші цитати із його інтерв’ю
Стікери відображають найцікавіші цитати із його інтерв’ю
Читайте также
на русском языке

Упродовж кількох днів Telegram-стікери за мотивами резонансного інтерв’ю ексголови Офісу президента Андрія Богдана, які розробила команда RegioNews.ua, скачали більше 4,5 тисяч користувачів.

Про це передає RegioNews.

Зокрема, найпопулярнішими серед користувачів стали:

Додати набір стікерів у свій Telegram можна за посиланням.

Читайте також: Інтерв’ю Богдана: стікери з найяскравішими цитатами від RegioNews.ua

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю, він також опублікував фото повістки в ДБР. Пізніше у "Слузі народу” відреагували на інтерв'ю Богдана і заявили, що "будуть розбиратися компетентні органи”.

Андрій Богдан Офіс президента Telegram Інтерв'ю стікери RegioNews
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Богдан прийшов на допит до ДБР і пообіцяв "називати прізвища"
14 вересня 2020, 11:27
В Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими
14 вересня 2020, 09:11
Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом
12 вересня 2020, 11:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »