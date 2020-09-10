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10 вересня 2020, 15:11 29

ДБР викликає на допит ексголову ОП Богдана після його інтерв’ю

10 вересня 2020, 15:11 29
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Андрія Богдана викликають у якості свідка
Андрія Богдана викликають у якості свідка
Фото: Facebook
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Державне бюро розслідувань викликає на допит в якості свідка колишнього голову Офісу президента Андрія Богдана.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу Президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що непередбачені законами та нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначають, що враховуючи суспільну значущість цих питань, слідчі запрошують Богдана для проведення слідчих дій у якості свідка.

Також вони хочуть під час допиту перевірити озвучені Богданом факти. У ДБР додали, що вже направили повістку про виклик на адресу його реєстрації.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Андрій Богдан ДБР Офіс президента допит Інтерв'ю
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